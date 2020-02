Altra conferma importante per il cast di Mission: Impossible 7 e 8

Il cast di Mission: Impossible 7 e 8 sta per accogliere una vecchia conoscenza del celebre franchise. Ad annunciare la sorpresa, il regista Christopher McQuarrie.

Così come accaduto per il resto degli attori fino ad oggi annunciati, il regista Christopher McQuarrie ha svelato un ritorno importante per entrambi i sequel fino ad oggi annunciati. Si tratta di Henry Czerny, attore ammirato nel primo capitolo della saga col ruolo di Eugene Kittridge, capo dell’IMF.

Ricordiamo che i due sequel saranno girati in contemporanea, per poi essere divisi in fase di post-produzione, ognuno con una data di rilascio personale, nel 2021 e nel 2020.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 agosto 2022.