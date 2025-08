Il leggendario regista italo-americano Francis Ford Coppola è stato ricoverato in ospedale a Roma.

Nel fine settimana scorso il grande regista italo-americano si è sottoposto ad un intervento programmato col rinomato cardiologo, il dottor Andrea Natale, che tra l’altro cura Coppola da oltre 30 anni. L’intervento, secondo fonti attendibili (via The Hollywood Reporter) sarebbe andato bene.

L’intervento a cui Francis Ford Coppola si è sottoposto è noto come fibrillazione atriale, un trattamento che aiuta a ripristinare il ritmo cardiaco mediante una piccola scarica elettrica o farmaci. Esistono opzioni chirurgiche o non chirurgiche a seconda della natura del problema.

Fonti a parte, lo stesso regista ieri è intervenuto su Instagram per rassicurare i suoi 500 mila followers (e non solo loro) sul suo stato di salute dopo l’intervento. “Da Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene, e ho colto l’occasione, mentre ero a Roma, per aggiornarvi sulla mia procedura di fibrillazione atriale trentennale con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dott. Andrea Natale! Sto bene!“

Ecco il suo post-social.

Francis Ford Coppola nell’ultimo periodo è stato impegnato in un tour americano a supporto del suo film Megalopolis , in collaborazione con Live Nation. Il suo ultimo spettacolo, che includeva la proiezione del film autofinanziato e una sessione di domande e risposte, si è tenuto venerdì sera al Palace of Fine Arts di San Francisco (immagine in evidenza).