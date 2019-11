Con l'esordio di Disney+ negli Usa, i Marvel Studios hanno mandato in onda uno speciale documentario dedicato all'MCU intitolato Expanding the Universe.

Attraverso la messa in onda dello speciale è stato possibile dare uno sguardo ad alcuni concept art ufficiali dedicati alla serie tv - attualmente in via di sviluppo - The Falcon and the Winter Soldier.

Al momento non è dato sapere se i look dei protagonisti dello show saranno proprio quelli rappresentati dai concept art, ma nell'attesa è bene dar loro uno sguardo. Tra i protagonisti rappresentati nei concept spazio per Soldato d'Inverno, Falcon (ancora privo del costume da Captain America) e soprattutto il Barone Zemo, il villain dello show interpretato ancora una volta dopo Captain America: Civil War da Daniel Bruhl. Due concept sono dedicati anche all'Agente Sharon Carter e U.S. Agent.











The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all'inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell.

La serie arriverà su Disney+ dall'autunno del 2020.