Il countdown per COMICON Napoli 2026 è ufficialmente iniziato e il programma di quest’anno si preannuncia come uno dei più ricchi di sempre. La Mostra d’Oltremare si prepara ad accogliere icone della serialità internazionale, astronauti e le ultime novità dal mondo del gaming e dei fumetti.

L’ospite d’onore di sabato 2 maggio sarà John C. McGinley. L’indimenticabile Dr. Cox di Scrubs incontrerà i fan per un talk all’Auditorium del Teatro Mediterraneo (ore 13:30) ripercorrendo una carriera straordinaria che spazia da Platoon a Seven, fino al recente successo nella serie HBO Rooster al fianco di Steve Carell. Per gli amanti del brivido, domenica 3 maggio sarà la volta dell’anteprima italiana di From 4. La serie sci-fi horror di Paramount+ verrà presentata con la proiezione esclusiva del terzo episodio alla presenza dei protagonisti Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, accompagnati per l’occasione da LDA e Aka7even.

Scienza, Cinema e Wrestling: i panel imperdibili del weekend

Il festival celebrerà anche l’incontro tra mondi diversi: venerdì 1° maggio, l’astronauta Luca Parmitano salirà sul palco dell’Arena Flegrea insieme a Leo Ortolani e Caparezza per discutere del legame tra spazio e simulazione digitale. Nella stessa giornata, i fan della DC e del fantasy potranno incontrare Crystal Reed (Teen Wolf, Gotham) e assistere a una proiezione speciale di Millennium Actress, capolavoro di Satoshi Kon, commentata da Dario Moccia e i “Criticoni”.

Il programma prevede anche:

Wrestling su Netflix : Sabato 2 maggio, panel dedicato all’arrivo della WWE su Netflix con Zerocalcare , Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo.

: Sabato 2 maggio, panel dedicato all’arrivo della WWE su Netflix con , Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo. Podcast Live : Giovedì 30 aprile, puntata speciale di Tintoria con ospite Sio .

: Giovedì 30 aprile, puntata speciale di Tintoria con ospite . Gaming ed Esports : Le finali della eSerie A Goleador su EA SPORTS FC™ 26 si terranno tra il 30 aprile e il 1° maggio, con la possibilità per il pubblico di sfidare i pro player il 2 maggio.

: Le finali della su EA SPORTS FC™ 26 si terranno tra il 30 aprile e il 1° maggio, con la possibilità per il pubblico di sfidare i pro player il 2 maggio. Grandi Autori: Incontro con Elisabetta Dami, la creatrice di Geronimo Stilton, venerdì 1° maggio.

Napoli si conferma capitale della cultura pop con un’offerta che spazia dal cinema d’autore alle competizioni digitali.

Per tutti i dettagli su biglietti e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di COMICON.