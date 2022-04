Comicon 2022: A Napoli la proiezione speciale di The Batman

A meno di dieci giorni dall’avvio dell’edizione 2022 del Comicon, il pubblico della celebre convention napoletana si appresta a gioire di un evento speciale dedicato a The Batman.

Il film campione di incassi Warner Bros/DC aprirà ufficialmente la sezione “Cinema e serie tv” del Comicon, e lo farà attraverso una proiezione speciale, un panel ad hoc e la visione di un contenuto esclusivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 aprile dalle 11:00 alle 15:00, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo. Ricordiamo che il Comicon si terrà dal 22 al 25 aprile.

Ecco il comunicato ufficiale dell’evento The Batman:

THE BATMAN APRE IL PROGRAMMA DELLA SEZIONE “CINEMA E SERIE” TV DI COMICON 2022

IN OCCASIONE DELL’USCITA DIGITALE DEL FILM CAMPIONE DI INCASSI, UNA PROIEZIONE SPECIALE, UN PANEL E LA VISIONE DI UN CONTENUTO ESCLUSIVO

Il primo giorno di COMICON 2022, venerdì 22 aprile, si aprirà con un grande evento per la sezione “Cinema e serie tv”: dalle 11:00 alle 15:00, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo, quattro ore per celebrare l’uscita digitale di The Batman, film di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Grazie alla collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia tanti gli eventi in programma: la proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano che sarà introdotta da un panel con ospiti Slim Dogs e lo sceneggiatore e fumettista Matteo Casali, impreziosito dalla visione di un contenuto esclusivo.

The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell arriverà da martedì 19 aprile su tutte le principali piattaforme in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Sinossi: Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.