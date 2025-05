Comic-Con | Marvel salterà l’atteso evento di San Diego

L’atteso San Diego Comic-Con si avvicina a grandi falcate, ma a quanto pare quest’anno dovrà fare a meno dei Marvel Studios.

Con Avengers: Doomsday rinviato fino a dicembre 2026, ed il solo Spider-Man: Brand New Day a tenere il peso dell’MCU nell’estate 2026, i Marvel Studios quest’anno pare che abbiano deciso di saltare l’attesissimo evento al Comic-Con di San Diego, la notizia è stata al momento riferita da un articolo di Deadline. Marvel sarà comunque presente al Comic-Con per quanto riguarda i consueti panel dedicati ai fumetti e ai videogiochi del brand. Non è esclusa, invece, uno stand per promuovere l’uscita estiva di I Fantastici 4: Gli Inizi.

Avengers: Doomsday è stato presentato in pompa magna proprio in occasione dell’edizione 2024 del San Diego Comic-Con; sul palco della celebre Sala H, infatti, venne introdotto Robert Downey Jr come interprete del Dottor Destino.

Le altre edizioni in cui il Comic-Con ha dovuto fare a meno dei Marvel Studios sono quelle del 2011, perché il primo Avengers era ancora in produzione, del 2015 e 2018. Ha inoltre saltato il 2020 e il 2021 a causa del Covid e il 2023 a causa degli scioperi di Hollywood. Lo studios sarà, invece, presente al CCXP di San Paolo con un panel dedicato al film sui Fantastici 4.

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).