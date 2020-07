Comic-Con@Home: I primi minuti di New Mutants

Il panel Disney del Comic-Con@Home dedicato a New Mutants è andato in scena poche ore fa, e la sorpresa riservata ai fan è stata davvero molto gradita.

Trasmesso in rete, come del resto l'intero San Diego Comic-Con, il panel ha ospitato il regista Josh Boone ed il cast al completo di New Mutants. Nonostante il video integrale sia visibile per i veri fan a questo indirizzo, il piatto forte della serata è stato senza dubbio il lancio sul palco dei primi minuti del film.

Il video in questione è visibile nel tweet in fondo alla pagina.

NEW MUTANTS

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

CAST : Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

TRAMA : New Mutants è un fumetto parte dell'X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 28 agosto 2020.

IL VIDEO