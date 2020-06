Una cometa minaccia l’estinzione nel trailer di Greenland, con Gerard Butler

Dopo aver affrontato qualsiasi tipo di minaccia, il tenebroso Gerard Butler in Greenland dovrà lottare per salvare la famiglia dall’estinzione di massa. La minaccia arriva da una cometa in rotta di collisione con la Terra.

Il film è stato diretto da Ric Roman Waugh, già con Butler in occasione di Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, mentre nel cast spicca la presenza di Morena Baccarin (Deadpool).

Questa è la sinossi ufficiale:

Una famiglia lotta per sopravvivere mentre una cometa sta per distruggere il pianeta Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il giovane figlio Nathan compiono un pericoloso viaggio verso un posto sicuro.

Il lancio nelle sale del film è atteso per il 14 agosto 2020.

IL TRAILER