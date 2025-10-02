Il regista napoletano Giuseppe Alessio Nuzzo è pronto per tornare al cinema con il suo nuovo film dal titolo Come Romeo e Giulietta.

Prendendo spunto dalla celebre storia d’amore travagliata narrata nel romanzo di Shakespeare, ma con una fonte di ispirazione mirata alla straordinaria vita di Federica Paganelli, una delle prime ragazze al mondo a convivere oltre 20 anni con l’Atrofia muscolare spinale (SMA) o morbo di Werdnig-Hoffmann, il nuovo film del regista napoletano si presenta quest’oggi attraverso il primo trailer.

Guardate il trailer i Come Romeo e Giulietta

La trama del film Come Romeo e Giulietta

Federica e Riccardo sono due ragazzi tanto diversi quanto speciali. In comune hanno solo uno spasmodico amore per la vita ed un segreto unico nel suo genere. Si conoscono, si amano e si perdono, proprio come i due protagonisti del romanzo di Shakespeare, vivendo in una bolla d’amore, costantemente messo alla prova da forze esterne che provano in tutti i modi a scalfirlo.

Dramma sentimentale, scritto dallo stesso Nuzzo con Giovanni Mazzitelli, “Come Romeo e Giulietta” è liberamente ispirato alla straordinaria vita di Federica Paganelli, una delle prime ragazze al mondo a convivere oltre 20 anni con l’Atrofia muscolare spinale (SMA) o morbo di Werdnig-Hoffmann.

Altre informazioni su Come Romeo e Giulietta

Il racconto è accompagnato dalle canzoni “Quello che fa male”, “Bandana”, “Rosso Lampone”, “Se poi domani” di LDA, e dalla colonna sonora originale realizzata dai compositori del Conservatorio di Rovigo con la direzione artistica del premio David di Donatello, Marco Biscarini.

Il film è stato diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo (Le verità, Quel posto nel tempo) con un cast formato da Mariasole Pollio (Se son rose, Je so’ pazzo) e Mauro Racanati (Leoni di Sicilia, Un posto al Sole). Completano il cast Giovanna Sannino, Lia Careddu, Luciano Curreli, Valentina Sulas, Anna Gaia Sole, Federica Vecchione e la partecipazione amichevole di Gigi Savoia.

Prodotto da Eduardo Angeloni per Antracine Film Industry e da Paradise Pictures, con il sostegno della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania, della Regione Sardegna, e della Film Commission Regione Sardegna, il film è ambientato a Sassari e Napoli.

Il film arriverà nei cinema dal 9 ottobre distribuito con Blue Film e Pathos Distribution.