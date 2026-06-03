È stato rilasciato il primo e spettacolare trailer ufficiale di Come rapinare una banca, il nuovo, adrenalinico action thriller diretto dal maestro del genere David Leitch (Bullet Train, The Fall Guy). La pellicola promette di coniugare sequenze d’azione straordinarie e coreografiche con una satira tagliente legata all’era della viralità digitale.

Il lungometraggio farà il suo debutto ufficiale esclusivamente nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 3 settembre 2026, distribuito da Sony Pictures.

Rapine in diretta streaming e la caccia all’uomo nel film di David Leitch

La sinossi ufficiale segue le vicende di una carismatica banda di ladri professionisti, profondamente esperti di dinamiche e strategie social, che decide di trasmettere in diretta streaming mondiale le proprie spettacolari e pericolosissime rapine. Il gruppo è tuttavia del tutto ignaro che la fulminea e crescente fama virale ottenuta online li ha trasformati nell’obiettivo prioritario di un inflessibile agente veterano dell’FBI e di una brillante ingegnera informatica. Nonostante la morsa dei due implacabili inseguitori si stringa ogni secondo di più attorno a loro, la banda deciderà di spingersi ben oltre i propri limiti fisici e tecnologici, mettendo a rischio la vita stessa per difendere le proprie convinzioni e per portare a termine il colpo più ambizioso e memorabile della loro carriera.

Il film vanta un cast eccezionale e ricco di volti amati dal grande pubblico. Ad interpretare i membri della banda e i loro inseguitori troviamo Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, la vincitrice dell’Emmy per Shogun “Anna Sawai” e il giovane Rhenzy Feliz. Ad arricchire il cast corale della pellicola figurano inoltre le partecipazioni di Pete Davidson e del candidato all’Oscar John C. Reilly. Prodotta da 87North Productions, la pellicola si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più travolgenti della fine della stagione estiva.