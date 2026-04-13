Il maestro dell’horror coreano contemporaneo, Yeon Sang-ho, è pronto a ridefinire nuovamente il genere che lo ha reso celebre in tutto il mondo. A dieci anni dall’uscita del cult Train to Busan, il regista torna alle atmosfere apocalittiche con Colony, un nuovo zombie movie che promette di alzare l’asticella della tensione e della brutalità.

Il film, che sarà presentato ufficialmente al Festival di Cannes il prossimo mese di maggio 2026, segna il ritorno di Sang-ho Yeon a una narrazione corale e claustrofobica. Il regista ha presenziato di recente al Florence Korean Film Fest, l’evento fiorentino dedicato alla cultura coreana seguita dal nostro collaboratore.

La trama di Colony si sviluppa all’interno del Nest Building, una struttura all’avanguardia dove si sta svolgendo un’importante conferenza biotecnologica. Durante l’evento, un virus in rapida mutazione viene accidentalmente rilasciato, trasformando gli infetti in minacce imprevedibili ed evolutive. Le autorità sigillano immediatamente l’edificio per contenere il contagio, intrappolando all’interno un gruppo di sopravvissuti. La storia segue la professoressa Se-jeong (Gianna Jun), una biotecnologa che dovrà utilizzare le sue conoscenze per decifrare il comportamento degli infetti e guidare il gruppo verso una disperata via di fuga.

Colony film: cast e trailer del nuovo zombie thriller

Il progetto vanta un cast che include alcune delle icone più amate del cinema sudcoreano. Oltre a Gianna Jun (al suo attesissimo ritorno sul grande schermo), troviamo Ji Chang-wook nei panni di un addetto alla sicurezza pronto a tutto pur di proteggere la sorella disabile, e Koo Kyo-hwan, nel ruolo di uno scienziato che sembra nascondere la chiave per un possibile vaccino.

La produzione, curata da Showbox, punta a bilanciare l’azione frenetica tipica dello stile di Yeon con una profonda analisi psicologica dei personaggi messi di fronte a una mutazione costante della minaccia.

Il debutto internazionale del film è accompagnato dal trailer (qui di seguito). La distribuzione globale è prevista per la seconda metà del 2026, con un’uscita fissata negli Stati Uniti per il 28 agosto.