CODA – I segni del cuore, dopo gli Oscar, arriva in sala dal 31 marzo

Dopo la vittoria dell’ambita statuetta degli Oscar 2022 come miglior film, CODA – I segni del cuore verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 31 marzo, da Eagle Pictures.

Una cerimonia degli Oscar che difficilmente la produzione di CODA I segni del cuore dimenticherà, superando ogni pronostico, il film ha ottenuto tre statuette: miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista.

Remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier, questo rifacimento emozionante è interpretato da Emilia Jones, e vede nel cast attori sordi e udenti, tra cui il premio Oscar® Marlee Matlin (Figli di un dio minore) ed il neo premiato Troy Kotsur che ha dedicato il premio alla Comunità C.O.D.A (Children of Deaf Adults), alla Comunità Sorda e a tutte le persone con disabilità: “Questo è il nostro momento” ha detto concludendo un discorso particolarmente toccante.

CODA – I segni del cuore: trama

Ruby (Emilia Jones) è l’unica persona udente nella sua famiglia. La diciasettenne, prima di entrare a scuola, nelle prime ore del mattino, lavora sulla barca di famiglia per aiutare suo fratello (Daniel Durrant) e i suoi genitori (Marlee Matlin e Troy Kotsur) nell’attività di pesca sulla costa del Massachusetts. Da quando la giovane ragazza è entrata a far parte del coro della scuola, scopre di avere una smodata passione per il canto. Il suo maestro Bernardo (Eugenio Derbez) crede ci sia qualcosa di speciale nella giovane adolescente e la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. Ruby si troverà davanti a un bivio: abbandonare i suoi adorati genitori per seguire il suo più grande sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia.