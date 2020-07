Una clip dalla Snyder Cut di Justice League mostra Superman in nero

E' andata in scena questa sera l'atteso Justice Con, evento virale a cui ha partecipato Zack Snyder, parlando della celebre Snyder Cut di Justice League.

Durante l'interessante botta e risposta con i fan, il regista ha voluto mostrare una brevissima clip, in cui Superman indossa il costume nero. Per la verità la scena in questione è già nota ai fan, e questo perchè è apparsa nel "taglio cinematografico" voluto da Warner Bros e Joss Whedon, ma con un'unica importante differenza: il costume indossato Henry Cavill era stato modificato nel modello classico durante la post-produzione.

Tra le tante risposte date dal regista durante la Justice Con, sono state degne di nota quella relativa alla possibile presenza nel suo taglio di scene girate da Joss Whedon: "Preferirei distruggere il film piuttosto che usare una singola inquadratura non girata da me. È la pura verità, caz*o. Preferirei far saltare tutto in aria", ed un'altra in cui ha smentito che il film possa essere distribuito in bianco e nero.

Ricordiamo che il primo teaser trailer della Snyder Cut di Justice League sarà diffuso durante il DC FanDome, la convention virtuale dedicata ai fan DC che si terrà il prossimo 22 agosto (qui).

SNYDER CUT JUSTICE LEAGUE

Inizialmente Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato… a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente ottenere il tanto agoniato premio. Non resta che attendere il 2021.

La Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra tra i 20 ed i 30 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

