Due emozionanti clip da Hamilton, l’atteso musical su Disney+

L’esordio su Disney+ della versione cinematografica del musical Hamilton è oramai prossimo (3 luglio), ma nell’attesa ecco due emozionati clip.

Nella prima clip viene mostrato un estratto dell’iconica “Alexander Hamilton“, mentre nella seconda l’inizio di “The Room Where It Happens“, con Aaron Burr (Leslie Odom Jr.) che narra non senza una certa invidia l’ascesa nell’arena politica di Alexander Hamilton (Miranda).

HAMILTON

PRODUZIONE : I produttori di Hamilton, il film della produzione originale di Broadway, includono Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller e Thomas Kail, quest’ultimo sarà anche regista.

PRODUZIONE : I produttori di Hamilton, il film della produzione originale di Broadway, includono Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller e Thomas Kail, quest'ultimo sarà anche regista.

: Registrato al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016 Hamilton annovera nel cast il vincitore del Tony Award® Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Alexander Hamilton. Daveed Diggs interpreta Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson, mentre Renée Elise Goldsberry è Angelica Schuyler; Leslie Odom, Jr. è Aaron Burr; il nominato ai Tony Award Christopher Jackson interpreta il ruolo di George Washington; Jonathan Groff è King George; Phillipa Soo è Eliza Hamilton e Jasmine Cephas Jones interpreta Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan è Hercules Mulligan/James Madison e Anthony Ramos è John Laurens/Philip Hamilton. Il cast include anche Carleigh Bettiol, Ariana DeBose, Hope Easterbrook, Sydney James Harcourt, Sasha Hutchings, Thayne Jasperson, Elizabeth Judd, Jon Rua, Austin Smith, Seth Stewart e Ephraim Sykes. TRAMA : Questa sarà la versione filmata del leggendario musical di Broadway dal titolo Hamilton, con tante sequenze riprese dal dietro le quinte.

: Questa sarà la versione filmata del leggendario musical di Broadway dal titolo Hamilton, con tante sequenze riprese dal dietro le quinte. DISTRIBUZIONE: Dal 3 luglio 2020 su Disney+.

LE CLIP