Fox Searchlight è tornata a promuovere l'uscita nelle sale Usa di Finchè Morte non ci Separi, l'horror interpretato da Samara Weaving.

Noto in Usa con il titolo Ready or Not, l'horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett quest'oggi si mostra al popolo del web con una clip, ed una nuova featurette.

Nel cast Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell.

Sinossi. La notte di nozze di una giovane sposa prende una svolta sinistra quando la sua nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte a un gioco terrificante.

Al cinema da ottobre 2019.