Netflix ha da poco diffuso la prima clip della seconda stagione di Another Life, la serie sci-fi con protagonista Katee Sackhoff.

Già da tempo ufficializzata la seconda stagione di Another Life, a causa della pandemia, ha avuto diverse difficoltà produttive, la sua premiere era inizialmene prevista entro il 2020, slittata ora per il prossimo autunno.

Another Life

Il creatore della serie e showrunner è Aaron Martin. La prima stagione, formata da 10 episodi, è stata curata dal tandem formato da Omar Madha e Sheree Folksn. Nel cast, oltre alla protagonista Katee Sackhoff, troviamo Justin Chatwin, Samuel Anderson, Blu Hunt, A.J. Rivera, Jake Abel, Alex Ozerov, Alexander Eling, JayR TinacoIl.

Sinossi prima stagione. Quando un misterioso artefatto alieno arriva sulla Terra, il Comandante Niko Breckinridge deve condurre la prima missione interstellare dell’umanità verso il suo pianeta di origine, mentre suo marito (Justin Chatwin) cerca di stabilire sulla terraferma il primo contatto con l’artefatto. Another Life esplora il miracolo della vita, quanto preziosa è la vita in un universo per lo più vuoto, e quanto siamo disposti ad andare lontani per proteggere quelli che amiamo.

la prima stagione di Another Life è disponibile su Netflix già dal 25 luglio 2019, La premiere della seconda stagione è prevista per il prossimo autunno.