All’inizio del 2025 è arrivata la notizia di un possibile sequel di C’era una volta a.. Hollywood incentrato su Cliff Booth, il personaggio interpretato da Brad Pitt nel film. Beh, ecco alcune novità interessanti.

Variety (via Empire) questa mattina ha confermato, oltre che le riprese del film sono attualmente in corso da Los Angeles, ma anche che si intitolerà “The Adventures Of Cliff Booth“. Come noto, il film sarà diretto da David Fincher. Tra l’altro, la fonte ha aggiunto che il film potrebbe arrivare molto presto sia su Netflix che al cinema.

In particolare, l’articolo rivela che, nell’ambito degli accordi rinnovati tra Netflix e AMC Cinemas, il film con Brad Pitt potrebbe aver ottenuto il via libera per un lancio cinematografico previsto per l’estate 2026, tra l’altro anche attraverso un budget importante.

Quale sarà la trama di The Adventures of Cliff Booth?

A dire il vero sulla trama di The Adventures of Cliff Booth non circolano molte notizie, ma è noto che sarà ambientato nel 1977, e che il personaggio interpretato da Brad Pitt sarà una sorta di “riparatore” degli studi cinematografici hollywoodiani.

Chi tornerà da C’era una volta a.. Hollywood?

Beh, si vi aspettavate un ritorno di Leonardo DiCaprio, interprete di Rick Dalton in C’era una volta a.. Hollywood, allora rimarrete delusi. Dal film di Quentin Tarantino tornerà, oltre che il protagonista Brad Pitt, anche Timothy Olyphant (nel film James Stacy). Il duo nel film sarà affiancato da un cast all stars formato da Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, JB Tadena e Corey Fogelmanis.

Erik Messerschmidt (Mank, The Killer), collaboratore storico di David Fincher, sarà il direttore della fotografia, subentrando al direttore della fotografia candidato all’Oscar del primo film, Robert Richardson.