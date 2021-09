A pochi giorni dall’esordio nelle sale americane, Venom: La Furia di Carnage regala ai fan Marvel una nuova clip esclusiva dedicata al Cletus Kasady di Woody Harrelson.

La clip in questione propone i concitati istanti che certificano la prima trasformazione del criminale Cletus Kasady nel malvagio villain Carnage. La trovate in fondo alla pagina. Ricordiamo che Venom: La Furia di Carnage sarà nelle sale nordamericane dal 1° ottobre, mentre in Italia solo dal 14 ottobre.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 14 ottobre.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.