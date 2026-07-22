Warner Bros. Pictures e DC Studios hanno diffuso il nuovo trailer ufficiale di Clayface, l’atteso horror thriller diretto da James Watkins che porterà sul grande schermo le origini oscure di uno dei villain più iconici ed enigmatici di Gotham City.
Con l’uscita fissata nelle sale italiane per il prossimo 22 ottobre 2026, la pellicola prodotta da James Gunn, Peter Safran e Matt Reeves rappresenta una tassello affascinante per il franchise. L’arrivo di questo trailer aiuta ad colmare l’attesa dei fan dell’Uomo Pipistrello, ancora scossi dal recente rinvio di The Batman 2, e si inserisce in una fase di profondo rinnovamento per l’universo cinematografico DC, reduce dall’accoglienza “mite” riservata alle sue ultime produzioni come evidenziato nella nostra recensione di Supergirl.
La tragica caduta di Matt Hagen tra vendetta e deformazione
La trama del film segue la fulminea ascesa di Matt Hagen (interpretato da Tom Rhys Harries), passato dall’essere un ragazzo di strada di Gotham a un’affermata star di Hollywood. La sua carriera e la sua vita vengono tuttavia drammaticamente stravolte quando un brutale scontro con la criminalità locale lo lascia orribilmente sfigurato. Disperato e privo di alternative, Hagen si sottopone a un trattamento medico d’avanguardia che gli restituisce le sue fattezze ma ne compromette irrimediabilmente la stabilità mentale, trasformandolo in una spietata macchina da vendetta.
Basato su un soggetto firmato dal maestro dell’horror Mike Flanagan (autore anche della sceneggiatura insieme ad Hossein Amini), il film vanta un cast d’eccezione che comprende Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ed Eddie Marsan, promettendo un’atmosfera cupa, viscerale e fortemente autoriale.
Scheda Tecnica
- Titolo originale: Clayface
- Regia: James Watkins
- Soggetto e Sceneggiatura: Mike Flanagan, Hossein Amini
- Cast: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll, Joshua James
- Produzione: DC Studios, 6th & Idaho (Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn, Peter Safran)
- Distribuzione in Italia: Warner Bros. Pictures
- Data di uscita: 22 ottobre 2026
- Distribuzione / HUB di riferimento: DC Universe
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.