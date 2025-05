Clayface | Le riprese del nuovo film DC in autunno

Con la produzione di Sgt. Rock sospesa a tempo indeterminato i fan del DCU sono pronti a gioire in merito ad un altro film in arrivo: Clayface.

Secondo il sempre affidabile Umberto Gonzalez di The Wrap, infatti, pare che il film DC diretto da James Watkins potrebbe vedere il via alle riprese il 1° ottobre di quest’anno. Ovviamente, come accade in certe occasioni, DC Studios e Warner Bros. Pictures non hanno voluto commentare.

Se la notizia fosse confermata, però, sarebbe lecito aspettarsi molto presto le prime informazioni relative al cast. A tal proposito, in una dichiarazione recente sul casting, James Gunn (co-CEO di DC Studios) ha affermato che il ruolo di Clayface di sicuro non sarà interpretato da Alan Tudyk. L’attore, va ricordato, ha prestato la voce al personaggio nel film animato “Creature Commandos” e nella serie animata di Harley Quinn, entrambi progetti DC usciti quest’anno.

Clayface | Cosa Sappiamo

La sceneggiatura di Clayface porta la firma di Mike Flanagan, il cui nome inizialmente sembrava anche collegato alla regia, ruolo andato a James Watkin. I co-direttori della DC James Gunn e Peter Safran produrranno insieme al regista di The Batman Matt Reeves e Lynn Harris, con Chantal Nong come produttore esecutivo. Il film è al momento fissato per il 1° settembre 2026.

Il personaggio dei fumetti ha ottenuto la sua introduzione DC come parte di Detective Comics #40 nel giugno del 1940. Nonostante la presenza di diversi antagonisti DC mutaforma che hanno utilizzato lo stesso pseudonimo, il Clayface originale era un attore di discreto successo che ha adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror dopo essersi rivolto al crimine.

Nei fumetti è stato un frequente avversario di Batman con un corpo apparentemente fatto di argilla. E’ apparso nel corso degli anni in numerosi film, serie televisive, opere animate, videogiochi e altre forme di media: nelle serie Gotham (The CW) e Pennyworth (Epix/HBO Max) è stato interpretato rispettivamente da Brian McManamon e Lorraine Burroughs.