Clayface | Naomi Ackie in lizza per un ruolo nel film DC

L’attrice Naomi Ackie potrebbe far parte di Clayface, il film di James Watkins ispirato ai fumetti DC Comics.

Secondo un nuovo aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter pare che l’attrice Naomi Ackie (di recente in Mickey 17) sia prossima ad avviare trattative con la Warner Bros. Pictures per far parte del cast di Clayface, uno dei prossimi film del nuovo DC Universe. Diverse fonti riferiscono, a tal proposito, che la scelta dell’attrice sarebbe arrivata dopo alcune sessioni di lettura della sceneggiatura tenutesi la settimana scorsa in Inghilterra.

Come oramai noto dal nostro ultimo aggiornamento, il volto del famoso villain di Batman è stato affidato al giovane attore Tom Rhys Harries, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato in precedenza per l’11 settembre 2026.

Clayface | Altre informazioni sul film

La sceneggiatura di Clayface porta la firma di Mike Flanagan, il cui nome inizialmente sembrava anche collegato alla regia, ruolo andato a James Watkin. I co-direttori della DC James Gunn e Peter Safran produrranno insieme al regista di The Batman Matt Reeves e Lynn Harris, con Chantal Nong come produttore esecutivo. Il cast comprende Tom Rhys Harries nel ruolo del protagonista. nIl film è al momento fissato per l’11 settembre 2026.

Il personaggio dei fumetti ha ottenuto la sua introduzione DC come parte di Detective Comics #40 nel giugno del 1940. Nonostante la presenza di diversi antagonisti DC mutaforma che hanno utilizzato lo stesso pseudonimo, il Clayface originale era un attore di discreto successo che ha adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror dopo essersi rivolto al crimine.

Nei fumetti è stato un frequente avversario di Batman con un corpo apparentemente fatto di argilla. E’ apparso nel corso degli anni in numerosi film, serie televisive, opere animate, videogiochi e altre forme di media: nelle serie Gotham (The CW) e Pennyworth (Epix/HBO Max) è stato interpretato rispettivamente da Brian McManamon e Lorraine Burroughs.