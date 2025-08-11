Clayface | Max Minghella in trattative per unirsi al film DC

Il casting legato al film DC “Clayface” continua ad offrire nuovi aggiornamenti: il nome nuovo è quello di Max Minghella.

Questa sera Deadline ha riferito che DC Studios avrebbe avviato una trattativa per portare il candidato al premio Emmy “Max Minghella” a bordo del cast di Clayface, il film ispirato al celebre villain dell’universo Batman. Se la trattativa dovesse concludersi positivamente, Minghella si unirebbe a Tom Rhys Harries, nel ruolo del protagonista, e Naomi Ackie (data in trattativa nel nostro ultimo aggiornamento).

Nessun dettaglio è emerso riguardo l’ipotetico ruolo nel film, così come nessun commento è arrivato al momento da parte di DC Studios.

Come noto, il famoso villain di Batman è stato affidato al giovane attore Tom Rhys Harries, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato in precedenza per l’11 settembre 2026. Le riprese si terranno presso gli studi Warner Bros Leavesden nel Regno Unito.

Clayface | Altre informazioni sul film

La sceneggiatura di Clayface porta la firma di Mike Flanagan, il cui nome inizialmente sembrava anche collegato alla regia, ruolo andato a James Watkin. I co-direttori della DC James Gunn e Peter Safran produrranno insieme al regista di The Batman Matt Reeves e Lynn Harris, con Chantal Nong come produttore esecutivo. Il cast comprende Tom Rhys Harries nel ruolo del protagonista. nIl film è al momento fissato per l’11 settembre 2026.

Il personaggio dei fumetti ha ottenuto la sua introduzione DC come parte di Detective Comics #40 nel giugno del 1940. Nonostante la presenza di diversi antagonisti DC mutaforma che hanno utilizzato lo stesso pseudonimo, il Clayface originale era un attore di discreto successo che ha adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror dopo essersi rivolto al crimine.

Nei fumetti è stato un frequente avversario di Batman con un corpo apparentemente fatto di argilla. E’ apparso nel corso degli anni in numerosi film, serie televisive, opere animate, videogiochi e altre forme di media: nelle serie Gotham (The CW) e Pennyworth (Epix/HBO Max) è stato interpretato rispettivamente da Brian McManamon e Lorraine Burroughs.