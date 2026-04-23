Come anticipato dal poster ufficiale pubblicato ieri, Warner Bros. ha rilasciato il primo inquietante teaser trailer di Clayface, il film che segna il debutto ufficiale dei DC Studios nel genere horror thriller. Diretto da James Watkins (The Woman in Black) e scritto dal maestro del brivido Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) insieme a Hossein Amini, il film si preannuncia come una riflessione brutale sulla perdita di identità e sulle ambizioni tossiche dell’industria cinematografica.

Il protagonista è Tom Rhys Harries, che interpreta Basil Karlo, un astro nascente di Hollywood la cui ascesa verso il successo si trasforma in una terrificante discesa nell’abisso fisico e psicologico. Il trailer mostra le prime, disturbanti immagini della trasformazione del protagonista nel mostro mutaforma noto come Clayface, mettendo in risalto un lavoro di effetti visivi che punta tutto sul realismo materico e sul disagio visivo.

Clayface: un cast di eccellenza per l’incubo di Mike Flanagan

Il film non è solo un esercizio di stile horror, ma vanta un cast di altissimo livello che include Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik ed Eddie Marsan. La produzione vede una collaborazione senza precedenti tra James Gunn e Peter Safran (per i DC Studios) e Matt Reeves (6th & Idaho), a dimostrazione di quanto questo progetto sia centrale per l’espansione del nuovo universo cinematografico DC.

Il team creativo, che include il direttore della fotografia Rob Hardy (Ex Machina), ha costruito un’atmosfera claustrofobica che esplora il lato oscuro dell’ambizione scientifica e l’amore corrosivo. Clayface arriverà nelle sale italiane il 22 ottobre 2026 distribuito da Warner Bros.

Il Futuro del DC Universe

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