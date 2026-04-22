È approdato oggi online il primo poster ufficiale di Clayface, offrendo a tutti i fan la prima vera prova visiva dell’approccio scelto per il celebre villain di Gotham City all’interno del nuovo DC Universe.

L’immagine – diffusa attraverso i canali social Warner Bros – conferma le sensazioni dei fortunati presenti alla convention: ci troviamo di fronte a un’opera dalle tinte marcatamente horror. Il poster gioca con le texture del fango e della carne, suggerendo la tragedia di un uomo che perde letteralmente i propri connotati. Questa mossa strategica sembra anticipare di pochissimo il rilascio del primo teaser trailer, destinato a mostrare finalmente in azione le capacità mutaforma del protagonista.

Basil Karlo e la nuova estetica mostruosa di James Gunn

Sebbene il trailer non sia ancora stato rilasciato pubblicamente, il poster basta a confermare che il progetto di Clayface non sarà un semplice spin-off di Batman, ma un capitolo fondamentale della prima fase del DCU, denominata “Gods and Monsters”.

Il film esplorerà la genesi psicologica e fisica di Basil Karlo, promettendo effetti speciali all’avanguardia per rendere giustizia a un personaggio che, per anni, è stato considerato “impossibile” da realizzare con un live-action credibile.

Diretto da James Watkins (Speak No Evil), il film è descritto come un thriller body horror crudo e viscerale, con James Gunn che lo ha paragonato a classici del genere come La Mosca di David Cronenberg o il recente The Substance. Clayface approderà nelle sale italiane a partire dal 22 ottobre 2026.

Cosa sappiamo della trama e del cast?

La storia si distacca dalle tipiche avventure di Batman per concentrarsi su una narrazione più intima e grottesca. Protagonista è Tom Rhys Harries nei panni di Matt Hagen, un attore di B-movie rimasto sfigurato che, nel disperato tentativo di salvare la propria carriera, si inietta una sostanza misteriosa capace di rimodellare la sua carne. L’esperimento trasformerà il suo corpo in una massa di argilla vivente, dando vita a un mostro capace di mutare forma ma destinato a perdere la propria umanità. Accanto a lui vedremo Naomi Ackie nel ruolo di una scienziata e Max Minghella.

La sceneggiatura porta la firma del maestro dell’horror Mike Flanagan (Hill House), autore del pitch originale poi rifinito da Hossein Amini (Drive). Prodotta da James Gunn, Peter Safran e Matt Reeves (regista di The Batman), Clayface punta a ricevere un rating R, confermando la volontà di esplorare toni maturi e disturbanti all’interno dell’universo condiviso.

Clayface nei fumetti DC Comics

Il personaggio dei fumetti ha ottenuto la sua introduzione DC come parte di Detective Comics #40 nel giugno del 1940. Nonostante la presenza di diversi antagonisti DC mutaforma che hanno utilizzato lo stesso pseudonimo, il Clayface originale era un attore di discreto successo che ha adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror dopo essersi rivolto al crimine.

Nei fumetti è stato un frequente avversario di Batman con un corpo apparentemente fatto di argilla. E’ apparso nel corso degli anni in numerosi film, serie televisive, opere animate, videogiochi e altre forme di media: nelle serie Gotham (The CW) e Pennyworth (Epix/HBO Max) è stato interpretato rispettivamente da Brian McManamon e Lorraine Burroughs.

Il Futuro del DC Universe

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