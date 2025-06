Clayface | Il film DC ha trovato il suo interprete

Tom Rhys Harries ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film DC dedicato al famoso villain Clayface.

Dopo una ricerca estenuante, il ruolo del famoso nemico di Batman ha finalmente trovato il suo interprete. La conferma dell’ingaggio di Tom Rhys Harries è arrivato poco fa attraverso un articolo firmato da Deadline. La fonte ha inoltre svelato che il ruolo è stato affidato a Harries dopo una “battaglia british” con attori del calibro di Jack O’Connell di Sinners, la star di 1917 George Mackay, Leo Woodall di One Day e Tom Blyth di Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes.

Di recente Harries ha ottenuto tanta visibilità in quel di Hollywood, con presenze regolari in “The Gentlemen” di Guy Ritchie, nel dramma Netflix “White Lines”, e nell’episodio di “Doctor Who” dello scorso anno, ‘Dot And Bubble’.

Clayface | Cosa Sappiamo

La sceneggiatura di Clayface porta la firma di Mike Flanagan, il cui nome inizialmente sembrava anche collegato alla regia, ruolo andato a James Watkin. I co-direttori della DC James Gunn e Peter Safran produrranno insieme al regista di The Batman Matt Reeves e Lynn Harris, con Chantal Nong come produttore esecutivo. Il cast comprende Tom Rhys Harries nel ruolo del protagonista. nIl film è al momento fissato per il 1° settembre 2026.

Il personaggio dei fumetti ha ottenuto la sua introduzione DC come parte di Detective Comics #40 nel giugno del 1940. Nonostante la presenza di diversi antagonisti DC mutaforma che hanno utilizzato lo stesso pseudonimo, il Clayface originale era un attore di discreto successo che ha adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror dopo essersi rivolto al crimine.

Nei fumetti è stato un frequente avversario di Batman con un corpo apparentemente fatto di argilla. E’ apparso nel corso degli anni in numerosi film, serie televisive, opere animate, videogiochi e altre forme di media: nelle serie Gotham (The CW) e Pennyworth (Epix/HBO Max) è stato interpretato rispettivamente da Brian McManamon e Lorraine Burroughs.