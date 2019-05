Il prossimo 6 giugno UCI Porte di Roma ospiterà un evento legato alla promozione di A Mano Disarmata, il nuovo film di Claudio Bonivento.

In occasione dell’uscita del film nelle sale (previsto proprio per il 6 giugno), UCI Cinemas e Eagle Pictures, e nell’ambito della rassegna Moviement, l’attrice Claudia Gerini e la giornalista Federica Angeli saranno ospiti del noto multisala romano. L’appuntamento è fissato per il 6 giugno, alla proiezione delle 20:15.

Ecco tutte le info.

All’UCI Porta di Roma arriva il cast di A Mano Disarmata

Claudia Gerini e Federica Angeli saranno presenti in sala per salutare il pubblico presente alla proiezione del nuovo film di Claudio Bonivento. Con l’uscita di A Mano Disarmata Eagle Pictures e UCI Cinemas sostengono il progetto “Moviement – Al cinema. Tutto l’anno”.

Milano, 29 maggio 2019 – Uscirà nelle sale UCI Cinemas il prossimo 6 giugno, distribuito da Eagle Pictures, A Mano Disarmata, il nuovo film di Claudio Bonivento interpretato da Claudia Gerini, nel ruolo di Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Il 6 giugno alle ore 20:15 all’UCI Porta di Roma la protagonista Claudia Gerini e la stessa Francesca Angeli saranno presenti in sala per salutare il pubblico presente alla proiezione.

Prodotto da Laser Digital Film in collaborazione con Rai Cinema, A mano disarmata è tratto dall’omonimo libro autobiografico di Federica Angeli (edito in Italia da Baldini e Castoldi). La sceneggiatura è firmata da Domitilla Shaula Di Pietro in collaborazione con la stessa Angeli.

Con l’uscita di A Mano Disarmata Eagle Pictures e UCI Cinemas sostengono il progetto “Moviement – Al cinema. Tutto l’anno”, offrendo al pubblico estivo una grande storia italiana, interpretata da una delle nostre attrici più amate.

Da cronista dell’edizione romana di “La Repubblica”, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua arma è – e sarà sempre – la penna. Il film racconta le tappe della sua sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l’entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto.

