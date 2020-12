Clark Gregg supporta #SaveDaredevil sui propri canali social

L’attore Clark Gregg (l’agente Coulson nell’MCU) è tornato nuovamente a supportare la celebre campagna virale #SaveDaredevil.

Così come accaduto in passato, Clark Gregg è tornato a spingere sui propri canali social la campagna virale atta a chiedere ai Marvel Studios di “salvare” la serie Daredevil, ora che i diritti non sono più di proprietà di Netflix.

Il tweet del mitico agente Coulson è di certo un nuovo attestato di stima per una serie che continua da anni a raccogliere fan di ogni età in tutto il mondo. A tal proposito, la campagna virale #SaveDaredevil in questi giorni ha raggiunto la bellezza di 400 mila firme, un numero impressionante destinato solo a salire grazie al ritorno in patria del celebre Daredevil.

Ricordiamo che Daredevil ha ottenuto una serie tutta sua su Netflix, acclamata dalla critica e dai fan, e chiusa con la terza stagione a causa della fine del rapporto tra i Marvel Studios ed il colosso digitale. La fine dei rapporti tra le due società ha inoltre portato alla cancellazione di altre serie, tra le quali Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders, tutte serie i cui personaggi attendono la scandenza dei vari contratti per tornare nelle mani dei Marvel Studios, proprio come accaduto ieri con Daredevil.

Attualmente i piani di Kevin Feige ed il suo team in casa Marvel Studios per il futuro del personaggio sono avvolti nel mistero, non resta che attendere novità nei prossimi giorni.

IL TWEET