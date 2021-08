Anche Clancy Brown si aggiunge al cast di John Wick 4

Con le riprese oramai da tempo in corso, l’action movie John Wick 4 ha accolto in questi giorni Clancy Brown, ultimo attore a far parte di un cast in continua espansione.

Il sito Deadline, che per primo ha confermato l’ingaggio di Clancy Brown, non ha specificato il ruolo assegnato all’attore. Dal canto suo, Brown negli ultimi anni è tornato sotto i riflettori attraverso le partecipazioni a film acclamati quali Una Donna Promettente e La ballata di Buster Scruggs. Per lui anche la partecipazione agli universi televisivi DC (The Flash) e Marvel (Daredevil e The Punisher). Prossimamente sarà impegnato anche nel revival di Dexter (qui i dettagli).

In produzione è ancora segnalato Ballerina, lo spin-off della saga John Wick, con Len Wiseman in cabina di regia, e sceneggiatura affidata a Shay Hatten, (Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum), ma anche The Continental, la serie che farà da prequel della saga.

JOHN WICK 4

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese sono partite a fine giugno tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. CAST: Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Sharmier Anderson, Lance Reddick, Ian McShane, Clancy Brown. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.