Citadel | Prime Video cancella le serie spin-off

Amazon Prime Video non procederà con le seconde stagioni degli spin-off di Citadel, la serie co-prodotta dai fratelli Russo.

Messe in standby da Amazon MGM Studios dopo l’uscita di scena dell’ex CEO “Jennifer Salke”, le produzioni di “Diana” e “Honey Bunny” sono state definitivamente cancellate. Di fatto, Amazon ha confermato che l’attenzione sarà ora destinata unicamente alla seconda stagione della serie madre “Citadel“, attualmente in fase di post-produzione. Inoltre, tutti gli altri spin-off in fase di sviluppo, viene da pensare a quello messicano più volte salito agli onori della cronaca, sono stati al momento accantonati. Deadline ha confermato questa notizia.

“Dopo aver attraversato con successo l’India e l’Italia, le storie di Citadel: Honey Bunny e Citadel: Diana saranno intrecciate nella prossima seconda stagione della serie madre Citadel“, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della divisione televisiva di Amazon MGM Studios. “Sebbene questi capitoli internazionali di successo e ampiamente apprezzati non continueranno come serie singole, la seconda stagione di Citadel sarà la più entusiasmante di sempre. Con una narrazione di alto livello, nuove aggiunte al nostro straordinario cast e un’audace ambizione cinematografica, la nuova stagione approfondirà i viaggi emozionanti di Nadia, Mason e Orlick contro la forza implacabile di Manticore. Siamo entusiasti di condividere cosa ci riserva il futuro quando la seconda stagione di Citadel debutterà a livello globale nel secondo trimestre del 2026“.

Citadel | Un Progetto Fallito

A pesare sulla decisione di Amazon c’è sicuramente l’insuccesso a livello globale ottenuto sia da Diana che da Honey Bunny. Le due serie spin-off, infatti, hanno ottenuto numeri importanti in patria (Italia e India) finendo però per diventare prodotti quasi anonimi a livello globale.

L’intero franchise Citadel è considerato tra i progetti televisivi più costosi mai prodotti da Amazon, pertanto la decisione dello studios non può che essere condivisa a livello economico. A pesare sul futuro dello show dei Russo (co-prodotto dalla loro AGBO), secondo fonti interne, ci sarebbe la recente acquisizione delle proprietà di James Bond da parte di Amazon che avrebbe creato un conflitto economico non indifferente, con due universi narrativi molto simili da gestire a suon di dollaroni.

