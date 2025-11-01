Cinque secondi | Recensione del nuovo film di Paolo Virzì

Un film sulla morte e sulla vita, Cinque Secondi di Paolo Virzì ci rivela gradualmente come il dolore possa generare tenerezza e protezione. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Cinque Secondi è dal 30 novembre nei cinema, distribuito da Vision Distribution; vi presentiamo la nostra recensione.

Chi è quel tipo scontroso dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi per curare quella campagna abbandonata, si innervosisce e vorrebbe cacciarli.

Sono studenti, neolaureati, e tra loro c’è Matilde, che da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo?

Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi…

Il regista Paolo Virzì torna a raccontare la vita e il dolore con il suo sguardo ironico e toccante, portando sul grande schermo una delle sue storie più profonde in cui affronta le seconde occasioni. Cinque secondi si muove sul filo sottile tra il tempo che scorre e quello che si ferma. Virzì firma uno dei suoi lavori più essenziali e maturi, la sua regia è asciutta, quasi invisibile, ma proprio per questo potente.

Non cerca mai di imporsi, piuttosto si ritrae, regalando allo spettatore la sensazione che siano i suoi personaggi a occupare lo spazio, a dettare il ritmo, a “costruire” il senso narrativo ed estetico della scena. Ogni inquadratura sembra pensata per non disturbare, per osservare da vicino senza invadere, come se la macchina da presa fosse un testimone silenzioso di un dramma che si consuma in pochi istanti ma lascia tracce profonde.

La fotografia che porta la firma di Luca Bigazzi accompagna questa scelta con una delicatezza sorprendente. I colori sono tenui, quasi sospesi, come se il mondo fosse visto attraverso un velo di malinconia. Le luci naturali dominano, e ogni ambiente – che sia una cucina disordinata, una strada deserta o una stanza d’ospedale – diventa uno specchio emotivo. Non c’è mai spettacolarità, ma una ricerca costante di verità visiva: quella che si trova nei dettagli, nei riflessi, nei volti colti in controluce.

La villa, con i suoi muri scrostati e le vigne incolte, diventa metafora dell’anima di Adriano: un luogo ferito, ma ancora capace di bellezza. La natura non è mai semplice sfondo, ma parte integrante del racconto,

specchio delle emozioni che si agitano sotto la superficie.

La sapiente e rodata scrittura del triade di autori (Paolo Virzì, Carlo Virzì e Francesco Bruni) si evidenzia nella stratificazione dei personaggi, è in loro che il film trova la sua voce più autentica. Adriano, interpretato da Valerio Mastandrea, è un uomo che vive un trauma condensato in quei fatidici quaranta secondi che cambiano tutto. Mastandrea è straordinario nel rendere la frattura interiore del suo personaggio: non urla, non si agita, ma lascia che il dolore si insinui nei gesti minimi, nello sguardo che si perde, nella voce che si spezza. La sua interpretazione è fatta di sottrazione, e proprio per questo colpisce al cuore.

Accanto a lui, Matilde, interpretata da Galatea Bellugi, è il contrappunto necessario: giovane, impulsiva, emotivamente disarmata. Dà una vitalità che non è mai ingenua, ma piena di contraddizioni. Matilde non è lì per salvare Adriano, ma per costringerlo a guardarsi, a confrontarsi con ciò che ha perso. Il loro rapporto è teso, a tratti doloroso, ma sempre credibile, costruito su dialoghi spezzati e silenzi che dicono più delle parole. Il loro rapporto si costruisce lentamente, attraverso piccoli gesti, scontri e momenti di tenerezza diretti con pudore e precisione.

Non da meno, Valeria Bruni Tedeschi che nel ruolo di Giuliana, collega e amica di Adriano, offre una prova misurata e intensa. Il suo personaggio è una figura di passaggio, ma fondamentale per delineare il passato del protagonista e il suo legame con il mondo che ha scelto di abbandonare. Valeria Bruni Tedeschi dona a Giuliana una fragilità elegante, fatta di silenzi e di parole non dette.

Il sodalizio degli sceneggiatori è molto evidente nel rapporto tra il brusco Adriano e l’irruente Matilde, nello stile ironico in cui affrontano il confronto generazionale tra i personaggi e il “politicamente corretto”, sulla ribellione della giovane protagonista. L’iniziale scontro e sensazione di fastidio reciproco diventa un’alleanza tra due entità apparentemente opposte e una forma di rinascita per entrambi.

Cinque secondi non è un film che cerca risposte, accompagna lo spettatore in un viaggio interiore affrontando il senso di colpa. È un’opera che si interroga, che lascia aperti i margini, che accetta l’ambiguità del vivere. Virzì ci ricorda che il tempo non è solo una misura, ma una sostanza emotiva: e in quei cinque secondi, ci posso essere vite intere.

3.5