CinemaCon: Gran Turismo e gli altri film Sony presentati a Las Vegas

Sony Pictures ha presenziato questa notte all’atteso CinemaCon di Las Vegas presentando i prossimi film in uscita.

Dal cinecomic Kraven the Hunter al moviegame Gran Turismo, passando per Ghostbusters 4 e Napoleon, il panel Sony ha offerto molti spunti, regalando tra l’altro tante anticipazioni – anche video – di film super attesi. Abbiamo parlato di Kraven the Hunter in questo articolo, pertanto faremo qui un breve sunto dei migliori spunti offerti dalle altre presentazioni.

Martin Lawrence e Will Smith hanno salutato il pubblico del CinemaCon attraverso un videomessaggio, e lo hanno fatto a bordo di una porsche. Un siparietto divertente dedicato a Bad Boys 4 che però non ha offerto nuovi aggiornamenti, se non la conferma dei lavori sul set.

Il pubblico del CinemaCon ha potuto apprezzare un nuovo terrificante estratto da Insidious: La Porta Rossa, quinto capitolo della saga horror (qui il trailer).

Su Spider-Man: Across the Spider-Verse il pubblico ha apprezzato un nuovo contenuto promozionale esclusivo, sul palco ospiti la co-regista Kemp Powers, ma anche alcuni doppiatori, ossia Shameik Moore, Issa Rae e Hailee Steinfeld. Il film affronterà tematiche diverse da quelle apprezzate nel primo film, quali il peso di portare una maschera da supereroe.

Gli amanti dell'adrenalina hanno potuto ammirare un breve contenuto promozionale da Gran Turismo, il film ispirato al celebre franchise videoludico. Ospiti sul palco David Harbour e Orlando Bloom, i quali hanno spiegato come il film sia ispirato ad un videogame, ma che nello stesso prenda spunto da spaccati di vita reale.

Per Ghostbusters 4 sono intervenuti il produttore Jason Reitman ed alcuni protagonisti del giovane cast. E' stato mostrato un video dal set, e si ha avuto conferma che il film sarà nuovamente ambientato a New York.

E' stato presentato il primo trailer di The Equalizer 3 – Senza Tregua (qui il poster italiano), con Denzel Washington che ha ricevuto dal regista Antoine Fuqua il premio alla carriera del CinemaCon. Sul palco è intervenuta anche Dakota Fanning, new entry del cast.

Infine su Napoleon, che è soltanto distribuito da Sony Pictures, il pubblico ha goduto di una spettacolare clip con protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone, mentre carica a cavallo sul campo di battaglia.

