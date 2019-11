Dopo tanta attesa Woody Allen torna nelle sale cinematografiche italiane, e lo fa con il suo ultimo film Un giorno di pioggia a New York.

In concomitanza con l'uscita nelle sale, Lucky Red ha diffuso in rete due nuove clip italiane, le trovate in fondo al nostro aggiornamento. Vi ricordiamo inoltre che abbiamo visto il film in anteprima, a tal proposito trovare la nostra recensione a questo indirizzo.

Un Giorno di Pioggia a New York

Un Giorno di Pioggia a New York (A Rainy Day in New York) è scritto e diretto da Woody Allen.

CAST: Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.

TRAMA: Woody Allen torna a Manhattan con Un giorno di pioggia a New York, una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto.

Al cinema dal 28 novembre 2019.