La saga Terminator è pronta a tornare al cinema, e lo farà da quest'oggi con il nuovo sequel dal titolo Terminator: Destino Oscuro.

Accolto da buone recensioni - in molti lo hanno considerato il miglior sequel della saga dopo Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, il film diretto da Tim Miller arriva nelle sale italiane con l'obiettivo di far ricredere i fan, oramai stanchi di sequel qualitativamente non all'altezza.

Riuscirà Terminator: Destino Oscuro a conquistare gli italiani? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Terminator: Destino Oscuro

Terminator: Destino Oscuro sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Le musiche saranno composte da Junkie XL.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Edward Furlong.

Terminator: Destino Oscuro sarà, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.

Il film arriverà nelle sale il 22 novembre 2019. In Italia dal 31 ottobre.