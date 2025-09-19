Dal 21 al 25 settembre torna Cinema in Festa, la speciale rassegna cinematografica che porta sconti sul costo del biglietto in sala.

Giunto oramai alla sua settima edizione, Cinema in Festa tornerà nuovamente a fine settembre dopo un’edizione di giugno ricca, con numeri in fortissima crescita rispetto alla precedente edizione. Pronti per cinque giorni di cinema a prezzi scontati? Beh, date una lettura al comunicato stampa da poco diffuso.

AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DI “CINEMA IN FESTA”: 5 GIORNI DI CINEMA A 3,50€ IN TUTTA ITALIA.

Dal 21 al 25 settembre 2025 torna CINEMA IN FESTA, l’imperdibile appuntamento che porta il grande cinema nelle sale di tutta Italia al prezzo speciale di 3,50€.

L’iniziativa, promossa da ANEC e ANICA, con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, conferma il proprio successo e coinvolge per questa edizione oltre 900 sale cinematografiche e circa 2800 schermi sull’intero territorio nazionale.

Nato nel 2022 e ispirato alla storica Fête du Cinéma francese, CINEMA IN FESTA proseguirà fino al 2026: due volte l’anno, a giugno e a settembre, per cinque giorni consecutivi – dalla domenica al giovedì – il pubblico può vivere l’esperienza unica della sala con un biglietto accessibile a tutti.

L’edizione di giugno 2025 ha registrato incassi pari a 3.537.412 euro e ha attirato 963.029 spettatori, segnando un aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 del +39,2% negli incassi e del +40,4% nelle presenze, confermando la tendenza positiva e il rafforzamento del mercato cinematografico italiano.

L’obiettivo è quello di incentivare la fruizione del cinema in sala e di accompagnare gli spettatori lungo un’intera stagione cinematografica di dodici mesi, grazie alla collaborazione tra distributori e esercenti.

Anche quest’anno, CINEMA IN FESTA si inserisce all’interno della campagna nazionale “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo l’Estate”, che ha trasformato i mesi estivi in un’occasione straordinaria di promozioni e nuove uscite, contribuendo al rilancio della visione collettiva sul grande schermo.

Il pubblico potrà approfittare dell’iniziativa a partire da domenica 21 settembre fino a giovedì 25 settembre, scoprendo in sala i film in programmazione e le nuove uscite della settimana.

Film e sale aderenti su www.cinemainfesta.it.