Andare al cinema in estate non è mai stato così conveniente: da oggi, lunedì 15 giugno, fino a giovedì 18 giugno 2026, torna l’atteso appuntamento con Cinema in Festa 2026.

L’iniziativa nazionale permetterà agli spettatori di tutte le sale del circuito The Space Cinema di assistere alla proiezione di qualsiasi film in programmazione al prezzo speciale di 3,50€ (a cui si aggiunge il diritto di prevendita in caso di acquisto online). Si tratta della prima fase del più ampio progetto Cinema Revolution, promosso dal Ministero della Cultura per incentivare la fruizione delle sale e celebrare l’esperienza cinematografica su grande schermo come momento culturale accessibile e condiviso.

La stagione promozionale proseguirà poi con una seconda fase (dal 19 giugno al 20 settembre) dedicata esclusivamente ai film italiani ed europei aderenti, per poi vedere il ritorno della formula classica di Cinema in Festa a fine settembre.

Cinema in Festa al The Space Cinema: la programmazione dei film e i titoli da recuperare

L’iniziativa rappresenta l’occasione ideale per scoprire le ultime novità o recuperare i grandi successi delle scorse settimane di cui abbiamo parlato ampiamente sul nostro portale. Il vero protagonista dei prossimi quattro giorni nei multisala sarà il fanta-thriller Disclosure Day, fresco di debutto in cima alle classifiche, di cui potete leggere la nostra recensione di Disclosure Day. Nei giorni a prezzo ridotto sarà inoltre possibile visionare titoli di punta come l’emozionante biopic musicale Michael (qui la nostra recensione di Michael) e Il Diavolo Veste Prada 2, oltre a rivedere sul grande schermo un cult intramontabile della storia del cinema come Stand by Me.

L’offerta promozionale del circuito include anche una ricca selezione di blockbuster e titoli di genere per soddisfare ogni tipologia di pubblico. Gli spettatori potranno scegliere tra l’animazione per famiglie di Toy Story 5, il ritorno della saga comica di Scary Movie, gli horror psicologici Backrooms e Obsession – veri e propri fenomeni horror di questa stagione – e il kolossal epico Masters of the Universe.

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sull’applicazione ufficiale o tramite la sezione dedicata del sito ufficiale di The Space Cinema. Vi consigliamo, inoltre, la nostra rubrica dedicata a The Space Cinema per conoscere tutte le iniziative del circuito.