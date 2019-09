Nel weekend italiano ha esordito nelle nostre sale Dora e la Città Perduta, l'adattamento in live-action della celebre serie animata.

Per convincere il pubblico ad apprezzare al cinema la pellicola diretta da James Bobin (Alice Attraverso lo Specchio), 20th Century Fox Italia quest'oggi ha diffuso in rete due nuove featurette sottotitolate in italiano. In entrambi i video promozionali viene raccontato qualche nuovo dettaglio sulla celebre mini-eroina creata da Nickelodeon.

Dora e la Città Perduta

In cabina di regia James Bobin. Nel cast Isabela Moner, Michael Pena, Benicio del Toro, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Adriana Barraza e Temuera Morrison. Danny Trejo sarà la scimmietta Boots.

Sinossi. Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all’amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza partirà per un’avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) e alla soluzione del mistero impossibile dietro una città d’oro perduta.

Prodotto dalla Paramount Pictures e Nickelodeon, il film è arrivato nelle sale americane il 9 agosto, mentre in Italia il 26 settembre grazie alla 20th century Fox.