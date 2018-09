In questi giorni è arrivata come un fulmine a ciel sereno una bella notizia direttamente da "Westeros". HBO, la tv via cavo che trasmette il meraviglioso Game of Thrones, non smantellerà le scenografie, ma le utilizzerà per essere visitate.

Ebbene sì, alcune locations de Il Trono di Spade saranno rese disponibili per poterle visitare, scrutare, esaminare e viverci un momento elettrizzante. Locations come Grande Inverno, il Castello Nero e Approdo del re saranno a disposizione dei visitatori che si recheranno in Irlanda del Nord. Ai Linen Mill Studios si potranno vedere invece scenografie, materiali di scena e altri oggetti.

Questo progetto ha un nome, Game of Thrones Legacy, e l'obiettivo è quello di aprire al pubblico nel 2019, in contemporanea con la messa in onda dell'ultima stagione del famosissimo show, per creare un'esperienza indimenticabile.

In ogni location saranno presenti le scenografie, costumi, oggetti di scena, armi, bozzetti, modelli e altri materiali necessari alla produzione. Negli spazi saranno poi installati dei contenuti digitali e interattivi per mostrare l'importanza degli effetti speciali nella serie.

Jeff Peters, al riguardo, ha rilasciato una dichiarazione:

"HBO è elettrizsata all'idea di celebrare il lavoro del team creativo della serie Il trono di spade e della troupe, preservando queste location e invitando i fan a visitare l'Irlanda del Nord e a esplorare Westeros di persona. L'opportunità di celebrare il ruolo essenziale dell'area nella vita e nell'eredità dello show e di condividere la sua cultura, bellezza e calore è inoltre un'immensa fonte di ispirazione alla base di questi progetti".



L'iniziativa sarà sviluppata in collaborazione con i responsabili del marketing di Tourism North Ireland, che ha aggiunto:

"I fan hanno avuto modo di vedere nella serie gli incredibili paesaggi, l'area costiera e le montagne, e siamo elettrizzati perché ora avranno l'opportunità di sperimentare totalmente il fascino dell'Irlanda del Nord e immergersi nel mondo di Westeros".

Ricordiamo che l'ultima stagione de Il Trono di Spade, la cui trama è chiusa nel più stretto riserbo, sarà rilasciata nel 2019 e concluderà l'epopea dei libri di George R.R. Martin. Il libri, in ritardo rispetto al telefilm, proseguiranno in maniera autonoma e, probabilmente, avranno uno sviluppo e una conclusione differente.