Cinema e Covid: dal 10 marzo si tornerà a consumare cibi e bevande in sala

Ricordate quando, qualche settimana fa, era giunta la notizia del divieto di consumare cibi e bevande in sala? Ebbene, visto l’allentamento progressivo delle misure anti-Covid, dal 10 marzo sarà possibile mangiare e bere in sala.

L’emendamento, emesso dalla Commissione Affari Sociali della Camera, viene così incontro alle richieste degli esercenti che da settimane chiedevano di poter tornare a una situazione di normalità. Permane, comunque, l’obbligo della mascherina in sala che si potrà abbassare solo ed esclusivamente durante il consumo.

Oltre all’obbligo della mascherina Ffp2 in sala e in tutti i gli ambienti interni, permarrà anche quello di Super Green Pass per poter accedere nei cinema.