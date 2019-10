Dopo tanto clamore, ed un Leone d'oro vinto alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il cinecomic Joker è pronto all'esordio in sala.

Il film di Todd Phillips fino ad oggi non ha fatto altro che dividere la critica tra chi lo ha osannato e chi, come molti media, lo hanno etichettato come un prodotto cinematografico atto solo ad istigare violenza. Ma ora le chiacchere stanno a zero, e solo il pubblico potrà valutare la sua opera cinematografica.

L'obiettivo dichiarato da Warner Bros per questo film è vincere a mani basse il Box Office Italia, magari regalandosi anche qualche numero inatteso.

Joker

Il film è stato diretto da Todd Phillips. Nel cast ufficiale Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais, Shea Whigham, ed ovviamente Joaquin Phoenix nel ruolo del Joker, Douglas Hodge nel ruolo di Alfred, Dante Pereira-Olson sarà Bruce Wayne.

Joker ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Joker approderà nelle sale il 4 ottobre 2019. Dal 3 ottobre 2019 in Italia.