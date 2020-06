I Cinema della catena AMC ritardano la riapertura negli Usa

La catena cinematografica AMC ritarderà la riapertura delle proprie sale, precedentemente prevista per il 30 luglio.

La decisione del rinvio, annunciato proprio nelle ultime ore, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per gli amanti della settima arte. Seguendo l’evolversi dell’emergenza Covid-19 negli Usa, con il mancato allentamento delle misure di sicurezza in alcuni Stati americani, la più grande catena cinematografica del mondo ha scelto di ritardare la riapertura, senza però destinare a tale evento una nuova data.

La prima data scelta per la riapertura è stata il 15 luglio, per poi passare al 30 luglio, l’obiettivo ora, o per meglio dire la speranza, è rivolta ai primi giorni del mese di agosto, questo perchè molti blockbuster attesi saranno distribuiti proprio in quel periodo (Tenet, Mulan).

Non resta che attendere ulteriori novità in merito.