Cinema al MAXXI: Matteo Garrone presenta Dogman

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna cinematografica “I generi, ieri e oggi”, promossa da CSC – Cineteca Nazionale e MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo.

Sabato 28 marzo, alle 16.30, Matteo Garrone introdurrà la proiezione del suo film “Dogman” insieme con Fabio Melelli, storico e critico cinematografico curatore della rassegna, e Marco Spoletini montatore del film. Il titolo di chiusura, domenica 29 marzo, sarà invece “Django” di Sergio Corbucci; ad introdurlo alle 16.30, insieme a Fabio Melelli, saranno Carlotta Bolognini e Lucio Rosato.

In programma all’Auditorium del MAXXI, la rassegna è ingresso libero fino a esaurimento posti.

ULTIMI APPUNTAMENTI della rassegna cinema al MAXXI

Dogman (di Matteo Garrone)

Archivio fotografico CSC Centro sperimentale di cinematografia

SABATO 28 MARZO

ore 16:30 Dogman di Matteo Garrone(2018, 107’)

Introdotto da Fabio Melelli e da Matteo Garrone, Marco Spoletini

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato…

“Dogman” potrebbe essere considerato il capitolo finale di un’ideale trilogia composta anche da “L’imbalsamatore”(2002) e “Primo amore”(2004); un film sul desiderio di un rapporto umano impossibile, sullo squilibrio tra lettura della realtà e realtà stessa, sul conflitto interiore con le proprie pulsioni naturali.

Django (di Sergio Corbucci)

Archivio fotografico del CSC Centro Sperimentale di cinematografia

DOMENICA 29 MARZO

ore 16:30 Django di Sergio Corbucci(1966, 92’)

Introdotto da Fabio Melelli e da Carlotta Bolognini, Lucio Rosato

Frontiera fra Stati Uniti e Messico: in un paesino sperduto, sconvolto dagli scontri tra una setta razzista comandata dal maggiore Jackson e i rivoluzionari guidati dal generale Rodríguez, arriva Django, reduce di guerra in cerca di vendetta per l’assassinio della moglie. Dopo aver avuto la meglio sugli uomini di Jackson ed essersi conquistato la fiducia dei rivoluzionari, Django viene tradito. Gravemente ferito, l’uomo decide di affrontare una volta per tutte la sua nemesi… Vero e proprio cult movie del genere spaghetti western, Django ha dato origine a una saga sterminata, con titoli spesso apocrifi. Nel ruolo centrale troviamo Franco Nero: grazie a questo film l’attore italiano ha ottenuto una popolarità enorme anche su territorio internazionale. Recentemente omaggiato da Tarantino nel suo “Django Unchained”.