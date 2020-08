Il cinecomic The New Mutants in Italia da settembre

Il cinecomic The New Mutants approderà nelle sale italiane a partire dal prossimo mese di settembre.

Figlio di una post-produzione a dir poco difficoltosa, affiancata da una serie di rinvii a livello distributivo, The New Mutants ha finalmente ottenuto una nuova data di rilascio, sia a livello nazionale che internazionale.

Contrariamente a quanto accaduto con Mulan, spostato dalle sale a Disney+ (qui l'articolo), The New Mutants approderà nei cinema americani dal 28 agosto, mentre nei mercati internazionali agli inizi di settembre. Per quanto riguarda l'Italia, invece, il sito e-duesse ha confermato che sarà nelle sale dal 2 settembre.

Come conferma della data americana, ieri 20th Century Studios ha anche diffuso un nuovo spot, lo trovate in fondo alla pagina.

NEW MUTANTS

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

: Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy. TRAMA : New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

NUOVO SPOT