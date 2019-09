L'esordio italiano del cinecomic Joker è sempre più vicino, e grazie a The Space Cinema lo ancor di più.

Il 2 ottobre prossimo - da mezzanotte - nei multisala del circuito cinematografico The Space Cinema andrà in scena l'anteprima nazionale di Joker, il film vincitore del Leone d'oro alla recente Mostra del Cinema di Venezia.

Per conoscere tutti i dettagli dell'iniziativa, ecco il comunicato ufficiale The Space.

JOKER: DAL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA DIRETTAMENTE

NELLE SALE THE SPACE CINEMA IN ANTEPRIMA

Appuntamento nei multisala del circuito mercoledì 2 ottobre a mezzanotte

Roma, 28 settembre 2019 – Direttamente dal red carpet della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Joker, film rivelazione che si è aggiudicato l’ambito Leone d’Oro arriva, in anteprima, nelle sale The Space Cinema.

Joker, che arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 3 ottobre, è incentrato sulla figura dell'iconico villain, uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione del regista Phillips su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito. Joker racconta di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham, durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret ma scopre che lo zimbello sembra invece essere proprio lui. Intrappolato in un'esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio. Il tre volte candidato all'Oscar Joaquin Phoenix sarà il protagonista del film al fianco del premio Oscar Robert De Niro nei panni di Franklin.

Per conoscere i multisala selezionati coinvolti dall’iniziativa e acquistare le prevendite per assistere all’evento è possibile consultare il sito ufficiale al seguente link oppure l’app mobile di The Space Cinema. La proiezione avrà inizio intorno alla mezzanotte di mercoledì 2 ottobre.