Aspettando Ciné – Giornate di Cinema di Riccione, il cinema incontra la città

Aspettando l’avvio della 14ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema, Riccione si prepara ad accogliere Ciné in Città, il programma gratuito di proiezioni e incontri aperti al pubblico che, dal 29 giugno al 3 luglio, trasformerà Piazzale Ceccarini in un’arena cinematografica sotto le stelle.

L’iniziativa affianca il programma professionale di Ciné, confermandone la duplice vocazione: punto di riferimento per l’industria e grande festa del cinema per tutti. Ogni sera, il cuore di Riccione ospiterà proiezioni gratuite e incontri con protagonisti del cinema italiano, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e partecipata.



Ad inaugurare il cartellone di appuntamenti, domenica 29 giugno, sarà un’anteprima assoluta firmata Rai Fiction: Carosello in love, film che racconta l’origine del celebre programma Carosello. A presentare il film al pubblico il regista Jacopo Bonvicini (ore 21.30).

Lunedì 30 giugno, Emanuela Fanelli, tra le interpreti più intense e originali del panorama italiano, incontrerà il pubblico di Riccione, in conversazione con Piera Detassis, giornalista, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

Un talk sul mestiere dell’attrice, sui nuovi sguardi del cinema italiano e sull’esperienza di C’è ancora domani, film rivelazione diretto da Paola Cortellesi, che ha visto Fanelli premiata con il suo secondo David di Donatello come Miglior attrice non protagonista (dopo Siccità, 2023). A seguire, la proiezione del film C’è ancora domani.

Martedì 1° luglio protagonista della serata sarà invece Anna Foglietta, attrice e Presidente della Onlus Every Child Is My Child, che dialogherà con Piera Detassis per presentare il suo nuovo progetto video È come sembra, realizzato nell’ambito del laboratorio artistico promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e prodotto da AssoConcerti. Il video, per la regia di Anna Foglietta, vuole sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere e promuoverne la prevenzione (ore 21.30). La serata proseguirà con la proiezione di Questi fantasmi! diretto da Alessandro Gassmann, che vede protagonisti Anna Foglietta e Massimiliano Gallo in questo adattamento dell’omonima commedia di Eduardo De Filippo.

In occasione del novantesimo compleanno di Woody Allen nel 2025, mercoledì 2 luglio il palinsesto di Ciné in Città proporrà la commedia romantica di culto Vicky Cristina Barcelona (ore 21.30), distribuito da FilmClub Distribuzione: un’occasione per rivedere sul grande schermo uno dei film più amati del regista.

La serata conclusiva di giovedì 3 luglio sarà una vera e propria festa per il cinema italiano con l’assegnazione del Premio ANICA 80, istituito nel 2024 per premiare tre giovani talenti che si sono distinti con le loro opere prime nell’ultima stagione cinematografica (ore 21.00).

Gloria! di Margherita Vicario, La vita da grandi di Greta Scarano e L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi saranno i titoli premiati per questa edizione. Saliranno sul palco Margherita Vicario e Paolo Rossi per Gloria!,Yuri Tuci per La vita da grandi, Gianni De Blasi, Diego Abatantuono e Guendalina Losito per L’ultima settimana di settembre, oltre ai produttori e distributori dei film premiati.

Nel corso della serata, ANICA assegnerà anche il Premio Mina Larocca a una manager o imprenditrice del settore per il suo contributo professionale e umano, e il Premio Speciale ANICA 80 “Dalla Pagina al Grande Schermo” a Roberto Proia per la sceneggiatura de Il ragazzo dai pantaloni rosa. La serata di concluderà con la proiezione di Gloria!.



Ma l’arena accoglierà anche gli appuntamenti pensati per i più piccoli, con le proiezioni di Ciné Camp, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, che proporrà una serie di titoli pensati per i giovani spettatori tra cui: Madagascar di Eric Darnell e Tom McGrath (domenica 29 giugno ore 19.30), Toy Story – Il mondo dei giocattoli di John Lasseter (lunedì 30 giugno ore 19.30), Lilli e il Vagabondo di Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson (martedì 1° luglio ore 19.30), e Troppo cattivi ​​di Pierre Perifel (mercoledì 2 luglio ore 19.30).



Tante anche le anteprime aperte al pubblico, che avrà l’occasione di vedere alcuni dei titoli in arrivo nella prossima stagione (proiezioni ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite): La famiglia Leroy di Florent Bernard (1° luglio ore 20.00, Cinepalace), commedia francese con protagonista Charlotte Gainsbourg al cinema a settembre con Wanted Cinema; Strike – Figli di un’era sbagliata (2 luglio ore 20.30, Cinepalace) di G. Berti, G. Nasta e D. Tricarico, una storia di amicizia e di lotta contro le dipendenze raccontata con realismo e ironia, distribuito da FilmClub Distribuzione, alla presenza dei registi; Quir – A Palermo Love Story (3 luglio ore 21.30, Cinepalace), documentario di Nicola Bellucci a settembre in sala con Wanted Cinema, su una pelletteria gestita da una coppia queer, divenuta rifugio e simbolo di lotta per la comunità LGBTQI+ contro la cultura patriarcale siciliana.

Dal 1° al 4 luglio entrerà nel vivo Ciné, il programma business riservato agli addetti ai lavori al Palazzo dei Congressi, in cui le principali società di distribuzione italiane e le major internazionali presenteranno in anteprima le novità della prossima stagione cinematografica, con i volti principali del cinema italiano.

Ciné è promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi.

Ulteriori informazioni e il programma aggiornato sono disponibili all’indirizzo: https://www.cinegiornate.it