Warner Bros. Pictures ha svelato il teaser trailer di Cime Tempestose, il film ispirato al celebre romanzo del 1847 scritto da Emily Brontë.

Il film, diretto e sceneggiato da Emerald Fennell (vincitrice dell’Oscar per Una donna promettente), porta sul grande schermo l’iconico romanzo di Emily Brontë con una visione moderna e audace. Cime Tempestose esplora la relazione intensa e tragica tra Heathcliff (Jacob Elordi) e Catherine Earnshaw (Margot Robbie), un amore segnato da passioni estreme e conflitti sociali nelle desolate brughiere dello Yorkshire.

La trama ufficiale di Cime Tempestose

La trama ufficiale di Cime Tempestose recita: “Nelle selvagge brughiere dello Yorkshire, Heathcliff (Jacob Elordi), un orfano accolto dalla famiglia Earnshaw, sviluppa un legame intenso e tormentato con Catherine Earnshaw (Margot Robbie). La loro storia d’amore, segnata da passione, gelosia e vendetta, si intreccia con le rigide convenzioni sociali dell’epoca, portando a conseguenze tragiche e distruttive per tutti coloro che li circondano.”

Il cast del film Cime Tempestose

Il cast di Cime Tempestose è guidato da Margot Robbie e Jacob Elordi, ed ancora Owen Cooper (Heathcliff bambino), Charlotte Mellington (Catherine bambina), Hong Chau (Nelly Dean), Alison Oliver (Isabella Linton) e Shazad Latif (Edgar Linton). Il film è stato prodotto da LuckyChap e MRC.

L’uscita nelle nostre sale di Cime Tempestose è prevista per il 13 febbraio 2026, in concomitanza con il weekend di San Valentino, per un’esperienza cinematografica emozionante e visivamente straordinaria

