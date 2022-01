Chukwudi Iwuji aggiunto al cast di Guardiani della Galassia vol. 3

L’attore Chukwudi Iwuji è entrato a far parte del cast di Guardiani della Galassia vol. 3, uno dei prossimi capitoli dell’immenso Marvel Cinematic Universe.

L’annuncio è arrivato nella giornata odierna (via The Hollywood Reporter) a seguito di alcune dichiarazioni fatte dallo stesso Chukwudi Iwuji in merito al suo ingresso nell’MCU. Nel particolare, l’attore ha confermato di aver avuto l’offerta direttamente da James Gunn durante la produzione della serie Peacemaker, di cui il primo è interprete ed il secondo è produttore ed ideatore. Sul ruolo assegnato a Iwuji, ovviamente, poche certezze, se non una descrizione sibillina dell’attore:

“Potente. Estremamente potente. Complesso. James e io ne stavamo parlando, ma è sicuramente uno dei personaggi più complessi che abbiamo visto nel dannato universo Marvel. Quindi è profondamente complesso e profondamente potente, e spero intrigante.”

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. CAST: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 5 maggio 2023.