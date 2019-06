Dopo aver fatto a pezzi metà dei personaggi di Toy Story 4, la campagna promozionale legata all’uscita nei cinema di La Bambola Assassina ha preso di mira un altro noto franchise.

Approfittando dell’uscita nelle sale Usa di Annabelle 3, la Orion Pictures ha lanciato in rete un nuovo poster a tema di La Bambola Assassina (già in sala dallo scorso weekend). L’artwork mostra la “povera” Annabelle presa di mira dal diabolico Chucky. Uno scontro terrificante tra bambole che hanno fatto la storia del cinema horror. Come vedreste un crossover cinematografico?

Il franchise ha avuto il suo boom negli anni ottanta, ma poi col passare degli anni Chucky ha ottenuto sempre meno seguito, fino a terminare il proprio cammino nel mercato dell’intrattenimento casalingo.

La Bambola Assassina è stato diretto da Lars Klevberg (Polaroid), su una sceneggiatura firmata da Tyler Burton(Kung Fury 2). Nel cast Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, Mark Hamill.

Sinossi. Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola “Buddi” per il suo compleanno, ignara della sua natura sinistra…

La Bambola Assassina è approdato nelle sale Usa il 21 giugno 2019. In Italia il 19 giugno.