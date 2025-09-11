E’ disponibile il primo trailer di Christy, il film diretto da David Michôd, con protagonista una irriconoscibile Sydney Sweeney.

Dopo la presentazione ufficiale al Toronto International Film Festival, il film incentrato sulla rivoluzionaria pugile Christy Martin si è finalmente mostrato al popolo della rete attraverso il primo trailer. Sydney Sweeney, protagonista irriconoscibile che ha prestato corpo e volto alla Martin è stata tra gli ospiti della premiere raccontando a Deadline la sua trasformazione fisica.

“Mi è piaciuto tantissimo“, ha detto Sweeney. “Ho sentito davvero la potenza di Christy mentre mi trasformavo. E mi è piaciuto molto potermi allenare e lavorare con allenatori di boxe, personal trainer e nutrizionisti incredibili che mi hanno aiutato ad arrivare dove ero ora grazie a Christy“.

Guardate qui il trailer di Christy:

La trama del film Christy

La trama del film “Christy” segue Sydney Sweeney che si trasforma per il ruolo di Christy Martin, una pugile di una piccola cittadina della Virginia Occidentale. Martin divenne una delle prime pugili di successo alla fine degli anni ’80, raggiungendo lo status di star mondiale (fu la prima nel suo sport a comparire sulla copertina di Sports Illustrated ) sotto la guida del suo allenatore-manager e futuro marito Jim (Ben Foster). Tuttavia, i combattimenti più difficili della futura campionessa mondiale dei pesi superwelter e membro della Boxing Hall of Fame si svolgeranno fuori dal ring, per questioni di famiglia, identità e una relazione con Jim che si rivela pericolosa e mortale.

Nel cast del film figurano anche Merritt Wever, Katy O’Brian, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad Coleman, Bryan Hibbard, Tony Cavalero e Gilbert Cruz. Michôd ha co-scritto la sceneggiatura con Mirrah Foulkes, basata su un racconto di Katherine Fugate.

I produttori di Christy sono Kerry Kohansky-Roberts, Teddy Schwarzman, Brent Stiefel, Justin Lothrop, Michôd e Sweeney. I produttori esecutivi sono Foulkes, John Friedberg, Michael Heimler, Harrison Huffman, David Levine, Ryan Schwartz, Nick Shumaker e Brad Zimmerman.

Christy approderà nelle sale USA dal 7 novembre 2025.