Christopher Lloyd da Ritorno al Futuro alla terza stagione di The Mandalorian

Lucasfilm per la futura terza stagione di The Mandalorian ha reclutato per un ruolo misterioso Christopher Lloyd, altro interprete della grande Hollywood.

A confermare l’ingaggio della celebre star di Ritorno al Futuro è stato questa sera un articolo del The Hollywood Reporter. Pur non rivelando la natura del ruolo assegnato a Christopher Lloyd, la fonte ha però specificato che si tratterà di una semplice guest star, probabilmente impegnata in un unico episodio della terza stagione di The Mandalorian, le cui riprese si sono chiuse lo scorso autunno.

Il nome di Christopher Lloyd è solo l’ultimo di una lunghissima serie ad aver ottenuto anche una breve apparizione nella serie di successo targata Star Wars, prima di lui infatti hanno calcato il set nelle prime due stagioni attori del calibro di Amy Sedaris, Timothy Olyphant, Michael Biehn e Bill Burr.

THE MANDALORIAN

PRODUZIONE: Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. CAST: Pedro Pascal, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce), Michael Biehn, Rosario Dawson, Timothy Olyphant, Christopher Lloyd, Amy Sedaris, Bill Burr. USCITA: La terza stagione sarà prossimamente disponibile su Disney+.

TRAMA SERIE: Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.