Il regista Christophe Gans è tornato in queste ore a parlare di un nuovo film basato sulla saga videoludica Silent Hill.

Protagonista dietro la macchina da presa di uno dei film tratti da videogames più apprezzati di sempre, il regista francese Christophe Gans ha confermato in un’intervista, portata alla luce da Bloody Disgusting, di aver completato la scrittura di una sceneggiatura capace di riportare in auge la saga cinematografica Silent Hill da lui avviata nel 2006.

Nell’intervista il regista ha riferito di aver approfittato del periodo di pandemia per concentrarsi al meglio sulle sceneggiature di due adattamenti da videogames in particolare (l’altra è riferita a Fatal Frame). Riferendosi a Silent Hill in particolare, Gans ha detto che si tratterà di un film completamente slegato narrativamente dai due capitoli già approdati al cinema, ma che allo stesso modo sarà inserito alla perfezione nella mitologia ricreata dai creatori del videogame originale.

Ed ancora, Gans ha accennato al fatto che il suo nuovo film aderirà in maniera più spiccata all’evoluzione che la saga ha avviato dal 2006 ad oggi, conferendogli un’anima classica ed un tocco più moderno. Il nuovo Silent Hill dovrebbe approdare al cinema nel corso del 2023. Ricordiamo che il regista aveva già accennato all’idea di realizzare un nuovo film già nel 2020, trovate a tal proposito qui le sue dichiarazioni.

Cosa aspettarsi da questo nuovo film?

Christophe Gans ha diretto Silent Hill nel 2006, raccogliendo il benestare di critica e fan. Dal punto di vista economico, il film non fu un successo visto che incassò 100 milioni di dollari su un budget da 50. Nel 2012 il regista M.J. Bassett portò al cinema Silent Hill: Revelation, ma in questo caso critica e fan non apprezzarono il risultato, il film incassò 55 milioni di dollari su un budget da 20.